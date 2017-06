Commissioni ai procuratori, cifre da capogiro: guardate chi spende di più in Serie A!

La FIGC ha infatti pubblicato, in base all’art.8 sulla trasparenza, i Compensi dei Procuratori Sportivi per l’anno 2016 in Serie A, squadra per squadra...

Lazio: 723mila euro

Crotone: 1,8 milioni

Cagliari: 1,8

Pescara: 1,9

Genoa: 2,5

Chievo: 3,6

Empoli: 4,4

Bologna: 4,7

Sassuolo: 5,6

Udinese: 6,1

Atalanta: 6,6 milioni

Palermo: 6,7

Roma: 8,7

Sampdoria: 9,8

Torino: 10,8

Napoli: 12,9

Fiorentina: 13

Milan: 15,5

Inter: 23,4

Juventus: 51,8