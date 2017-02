Champions League, la Juventus è a Oporto: Bonucci triste e solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina

Tanto entusiasmo per i bianconeri già all'aeroporto di Torino Caselle in vista del match contro i portoghesi. Durante il walkaround al do Dragao, il difensore è rimasto tristemente da solo in panchina