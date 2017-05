Coppa Italia, rifinitura Juventus all'Olimpico: Dybala porta a spasso il pallone

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio

L'argentino è in dubbio ma è sceso in campo regolarmente insieme ai compagni in vista della finale con la Lazio