Pagelle Juve: Pjanic cambia la partita. Khedira poco lucido

Derby con il Toro: i voti ai bianconeri del nostro Stefano Lanzo

NETO 6

La sua imbattibilità allo Stadium finisce di fronte alla magia di Ljajic che può solo guardare. Per il resto sostituisce degnamente un mostro sacro come Buffon. Ogni tanto qualche brivido nei controlli di piede.

LICHTSTEINER 6

Scintille nel duello tra muscoli e nervi con Boyé. Ci prova di destro alla mezz'ora del primo tempo, ma è reattivo Hart nella risposta.

BONUCCI 6

Belotti non gli dà troppi punti di riferimento, a volte è in ritardo nelle chiusure: se la cava con mestiere. Due occasionissime non sfruttate, una per tempo. Il suo bolide a colpo sicuro dopo la testata di Benatia sul legno trova una deviazione provvidenziale per i granata, poi si trova davanti un grande Hart a coprirgli la porta.

BENATIA 6

Prende in pieno la traversa su stacco perfetto, confermando l'abilità nel gioco aereo: sempre presente sui palloni alti anche in fase difensiva.

ASAMOAH 5.5

Ingenuità sul fallo di mano che costa la punizione trasformata in un diamante da Ljajic. Si limita per di più a mettere la museruola a Iago Falque, poco propositivo quando la Juve può affondare.

KHEDIRA 5

Torna dopo lo stop in Champions causa squalifica: solito apporto di fisico e geometrie. Stavolta non è lucido negli ultimi venti metri, quando si propone in avanti: basta guardare il missile spedito in curva davanti ad Hart al 23' st.

RINCON 5

Non può replicare le giocate di Pjanic, ma Allegri lo inserisce dall'inizio perché funzionale a un match muscolare, specialmente a centrocampo. Ha sulla testa una grande occasione per pareggiare e la butta via. Bene nelle chiusure, ma il bosniaco è un'altra cosa.

PJANIC (24' st) 7

Cambia il ritmo bianconero e serve l'assist a Higuain che lo converte in oro. Determinante.

CUADRADO 5.5

A tratti confusionario e impreciso negli appoggi, pericoloso come da abitudine quando si accende e ha la possibilità di accelerare. Nel finale spinge con più aggressività anche perché il Toro è in inferiorità numerica, ma stavolta non è in versione treno in corsa.

DYBALA 6.5

Tra le linee è un problema costante per i granata. Anima la manovra offensiva con imprevedibilità e lampi di classe. Confeziona un'azione pazzesca nel finale di primo tempo, con la collaborazione di Mandzukic che rifinisce: tutto perfetto, però si lascia ipnotizzare da Hart. Meno incisivo con il passare dei minuti. Prende una botta al piede, Allegri lo sostituisce per evitare rischi in vista della Champions.

ALEX SANDRO (34' st) 6.5

Costringe i granata ad arretrare nell'assedio finale.

STURARO 5

Un pesce fuor d'acqua nel gioco impostato da Allegri. Meglio quando deve difendere, male quando si propone in avanti.

HIGUAIN (11' st) 7.5

La Juve non può farne a meno. Realizza il gol numero 32 della stagione e mette il timbro anche su un derby complicato e sofferto. Implacabile.

MANDZUKIC 6

Torna centravanti e cerca in tutti i modi il gol: lo sfiora al 28' pt alla fine di un'ottima combinazione Cuadrado- Dybala, non capitalizza una buona intuizione di Khedira a inizio ripresa. Indossa di nuovo le vesti da esterno con l'ingresso del Pipita e arriva il pari.

ALL. ALLEGRI 6

Turnover massiccio pensando a martedì e al Monaco. Il punto è che il 4-2-3-1, senza Pipita, senza l'abilità di Mandzukic sulla sinistra e senza la velocità di palla garantita da Pjanic (tralasciando due big come Dani Alves e Alex Sandro), perde di efficacia. La corsa al sesto scudetto di fila non rallenta più di tanto, ma è evidente come il tecnico abbia poche alternative ai titolarissimi: per un mese dovrà gestire le risorse e incrociare le dita.