Il ranking Uefa definitivo: la Juventus scala quattro posizioni

In vetta resta il Real Madrid di Zidane che ha vinto per la seconda volta di fila la Champions League superando in finale i campioni d'Italia

10) CHELSEA (Inghilterra), 106.192 punti

9) BENFICA (Portogallo), 111.866 punti

8) SIVIGLIA (Spagna), 112.999 punti

7) BORUSSIA DORTMUND (Germania), 124.899 punti

6) PARIS SAINT-GERMAIN (Francia), 126.333 punti

5) JUVENTUS (Italia), 140.666 punti

4) ATLETICO MADRID (Spagna), 142.999 punti

3) BARCELLONA (Spagna), 151.999 punti

2) BAYERN MONACO (Germania), 154.899 punti

1) REAL MADRID (Spagna), 176.999