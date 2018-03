Juventus, ecco la situazione degli infortunati

Bernardeschi, Cuadrado, De Sciglio e Higuain: gli aggiornamenti sui calciatori bianconeri

Federico Bernardeschi

Continua con la terapia conservativa per guarire dalla piccola lesione al crociato del ginocchio sinistro, riportata nel derby. Sarà valutato a metà marzo: se la terapia non avrà dato esito, cioè se la lesione non è rimarginata, sarà necessario un intervento chirurgico.

Juan Cuadrado

Prosegue nel recupero dall’operazione a cui si è sottoposto a fine gennaio per risolvere il problema della pubalgia. Il rientro è previsto ad aprile.

Mattia De Sciglio

Alle prese con un problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra, che lo tiene fermo da metà febbraio, oggi De Sciglio sarà valutato dai medici: c’è ottimismo sul suo rientro per il Tottenham (7 marzo).

Gonzalo Higuain

Saltata la Coppa Italia per il trauma distorsivo contusivo alla caviglia sinistra, non è ancora sicura la convocazione per la Lazio perché la caviglia resta dolorante e non si è ancora mai allenato in gruppo. Oggi verrà valutato per il campionato altrimenti si rinvia il rientro a mercoledì in Champions.