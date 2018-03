Juve, CdA approva semestrale: utile netto a 43.3 milioni

Ecco un breve riepilogo dopo l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione bianconero della semestrale

Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club SpA, presieduto da Andrea Agnelli, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2017. Il primo semestre 2017/2018 si è chiuso con un utile di 43.3 milioni euro che evidenzia una variazione negativa di 28.7 milioni rispetto all'utile di 72 milioni dell'analogo periodo dell'esercizio precedente (-39.9% a/a).

Questa variazione - si legge in una nota - deriva principalmente dai minori proventi della gestione calciatori, pari a 45 milioni, da maggiori costi per servizi esterni e altri oneri per 12.4 milioni e per il personale tesserato per 7.7 milioni, nonche' da maggiori ammortamenti sui diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori per 13.5 milioni.

Tali incrementi sono stati parzialmente compensati dalle diminuzioni degli oneri da gestione diritti calciatori per 26.5 milioni e da maggiori ricavi da gestione caratteristica per 20.7 milioni. Ulteriori variazioni hanno riguardato minori accantonamenti per 1,9 milioni, maggiori acquisti per prodotti destinati alla vendita per 1,9 milioni, minori imposte correnti e differite per 4,4 milioni, nonché altre variazioni nette negative per 1.7 milioni.

I ricavi sono di 290.6 mln (-7.8% a/a), il risultato operativo ammonta a 51 mln (-40% a/a), il risultato ante imposte a 46.3 mln (-41,6% a/a), il Patrimonio netto al 31 dicembre 2017 è pari a 137.1 milioni, in aumento rispetto al saldo di 93.8 milioni del 30 giugno 2017 per effetto dell'utile del semestre (+43.3 milioni). L'Indebitamento finanziario netto - prosegue la nota - al 31 dicembre 2017 ammonta a 279.7 milioni (162.5 milioni al 30 giugno 2017). Il peggioramento di 117,2 milioni è stato determinato dagli esborsi legati alle Campagne Trasferimenti (-81.6 milioni netti), dai flussi negativi della gestione operativa (-23.1 milioni), dagli investimenti in altre immobilizzazioni (-8.4 milioni), dagli investimenti in partecipazioni(-0.8 milioni) e dai flussi delle attività di finanziamento (-3.3 milioni).

Per quanto riguarda gli effetti sulla stagionalità degli incassi, anticipati rispetto alla competenza economica, si evidenzia che al 31 dicembre 2017 risultano già incassati corrispettivi contrattuali a maturazione economica futura per 49 milioni, contabilizzati nella voce 'Anticipi ricevuti'. Al 31 dicembre 2017 la Società dispone di linee di credito bancarie per 546.1 milioni, di cui 312.3 milionirevocabili, utilizzate per complessivi 413,3 milioni, di cui 97,5 milioni per fideiussioni rilasciate a favore di terzi, 121.9 milioni per finanziamenti, 51,7 milioni per scoperti di conto corrente e denaro caldo e 142.2 milioni per anticipazioni su contratti e crediti commerciali. La campagna abbonamenti per la stagione 2017/2018 si è chiusa con la sottoscrizione di tutte le 29.300 tessere a disposizione per un ricavo netto di 25.7 milioni (29.300 tessere e 24.1 milioni nella stagione precedente), inclusi i Premium Seats e i servizi aggiuntivi. In conclusione, l'esercizio 2017/2018, attualmente previsto in perdita, sarà come di consueto fortemente influenzato dall'andamento dei risultati sportivi ed in particolare della Uefa Champions League