Pagelle Juventus: Higuain evanescente, Khedira senza idee

I nostri voti dopo la vittoria del Napoli all'Allianz Stadium (a cura di Sandro Bocchio)

BUFFON 6 Serata di gestione delle poche occasioni costruite dal Napoli, soprattutto dalla distanza. Può nulla sull'incornata ravvicinata e rabbiosa di Koulibaly.

HÖWEDES 5.5 Passa centrale quando esce Chiellini, senza perdere in sostanza. Tiene a bada la velocità altrui con senso del tempo e dell'anticipo, ma paga con lo sbandamento fatale nel finale confuso.

BENATIA 5.5 Subito ammonito, non perde in concentrazione. Lucido in ogni potenziale situazione pericolosa in area, tempestivo in alcune chiusure a terra. Tutto perfetto, fino a quando smarrisce Koulibaly nell'occasione decisiva.

CHIELLINI NG Si arrende dopo pochi minuti per un problema fisico.

Lichtsteiner (11' pt) 4 Fatica a trovare il ritmo, concedendo terreno agli avversari e sbagliando troppi appoggi. Palla al piede, spesso, non sembra sapere che cosa combinare, indispettendo lo Stadium.

ASAMOAH 5.5 Tiene a bada Callejon sulla fascia senza spingersi in avventure con poco costrutto, bloccato come tutta la Juventus.

KHEDIRA 5 Cerca di togliere serenità ad Hamsik prima e a Zielinski poi, mancando però nella fase di ideazione.

PJANIC 5.5 Pronto a contrastare il portatore di palla in ogni zona del campo, normale che ogni tanto difetti in precisione e la squadra tutta ne soffre. Scheggia il palo su punizione (deviata dalla barriera) al 17' pt.

DOUGLAS COSTA 5 Qualche scavallata a tutto campo palla al piede, però sempre al largo dal vivo del gioco. Si sposta a sinistra nel secondo tempo, senza ottenere miglioramenti apprezzabili.

Mandzukic (26' st) 5 Non riesce a rendersi pericoloso.

DYBALA 4 Un segnale di vita al 20' pt, con serpentina a centrocampo: tutto qui. Non si propone, non alza mai il gioco, non fa tirare il fiato alla squadra, non trova un'iniziativa che sia una. In sostanza, si nasconde. Ed è un male.

Cuadrado (1' st) 5 Inizio incoraggiante, salvo spegnersi subito. Non dispensa mai un'azione degna di questo nome per mettere il Napoli in apprensione.

MATUIDI 5 La dedizione è tanta, lo vedi rincorrere ogni pallone e avversario possibile. Le soluzioni scelte, spesso, lasciano perplessi.

HIGUAIN 4.5 Ci prova al 17' pt in acrobazia, sfiorando il vantaggio. Rimane l'unico segno in attacco di una serata collettiva di puro contenimento, in cui il Pipita svanisce poco a poco.

ALL. ALLEGRI 5 Partita logica fino al 90', ma nel calcio la logica a volte ha poco diritto di parola, come dimostrato da Koulibaly nell'unica occasione buona. Allora restano enormi dubbi su una gara impostata all'insegna del puro controllo delle iniziative altrui.