Bonucci, settimane da incubo. Chi lo attacca e chi lo difende

Dai fischi di San Siro nel match di Europa League al rosso di domenica nello 0-0 contro il Genoa: ecco cosa hanno detto del difensore del Milan nell'ultimo mese

Filippo Galli, responsabile settore giovanile Milan: «Le sue prestazioni per ora non all’altezza ma impegno e applicazione indiscutibili»

Buffon: «Bonucci è un campione e tornerà a essere decisivo»

Allegri: «Bonucci ha fatto una scelta e noi l’abbiamo rispettata»

Marotta: «Pentiti della partenza di Bonucci? Ha scelto lui di andar via e noi adesso pensiamo ai fatti nostri»

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus: «In bianconero era abituato a giocare con Barzagli e Chiellini, al Milan è diverso»

Marko Livaja: «Ho trovato un avversario normale, più debole rispetto alle altre volte»

Luciano Moggi: «Bonucci fa errori da dilettante, è in imbarazzo psicologico. Ha parlato troppo»

Beppe Bergomi: «Ha 30 anni ed è ancora giovane, non è in una parabola discendente. Ha la forza per venire fuori da questa situazione»

Pierpaolo Marino, ex dg di Napoli e Atalanta: «Il Milan si è già pentito di Bonucci»

Simone Pepe: «I giocatori che da soli spostano gli equilibri sono solo due, Messi e Ronaldo»