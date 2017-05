Pagelle Torino: Hart quasi imbattibile, Belotti combattente

Zappacosta cura in modo perfetto la fase difensiva, Molinaro ha un cuore grande e Baselli gioca con grinta (a cura di Marco Bonetto)

HART 7.5 I primi sorci verdi compaiono al quarto d'ora. Salvato dalla traversa di Benatia, un secondo dopo è prodigioso in tuffo sulla craniata di Sturaro. Vanifica in volo una conclusione di Lichtsteiner, nel finale di tempo riesce a ipnotizzare persino Dybala, a tu per tu con l'argentino, restando in piedi fino all'ultimo per chiudere lo specchio. Nella ripresa è ancora decisivo su una deviazione ravvicinata di Bonucci. A puntino anche le uscite alte. Fucilato senza vere colpe da Higuain.

ZAPPACOSTA 7 Cura certosina di contenimento della fascia, centellinando le discese per non aprire varchi. Ingranaggi tattici perfetti.

ACQUAH 6 E' solerte, alacre, pure puntuale nel lavorare il pallone. Espulso ingiustamente: ma la prudenza avrebbe dovuto frenarlo. Da ammonito qual era, poteva evitare di prendersi il rischio di quell'intervento al limite su Mandzukic, tanto più contro la Juve.

BASELLI 7 Supera l'indisposizione dei giorni scorsi, coadiuva il ghanese nel tirar su un muro di contenimento. Sale in zucca e buona predisposizione: la grinta sostiene la cifra tecnica. Encomiabile è dire poco. (dal 30'st OBI)

OBI 6 (30' st) Partecipa alla linea Maginot.

IAGO FALQUE 7 Intraprendente nel rinculare a destra, da centrocampista aggiunto, così come nel portare su palloni in serie, per provare a bucare Acquah. (dal 38'st ITURBE)

ITURBE ng (38' st)

BOYE 6 Per lottare, per carità, lotta, e tanto. Ma il controllo della sfera e la gestione dei passaggi lasciano troppo spesso a desiderare: quanti palloni persi! (18' st BENASSI)

BENASSI 7 (18' st) Estremo frangiflutti in mezzo al campo, con spirito gigantesco.

LJAJIC 8 Miracolo, miracolo, miracolo! Eccola, la punizione a effetto all'incrocio, una delle carte del mazzo! La prima della sua stagione, la seconda di tutto il campionato granata. La perla dell'anno, all'interno di una prova coscienzosa anche in copertura, operando e costruendo a tutto campo. Aveva già sfiorato la pera con un tiro a giro a fine primo tempo.

BELOTTI 7 Terza partita senza gol, ma facendosi un mazzo così a tutto campo, con generosità immensa. Un tiro al volo a lato dopo 13', e una girata volante in area, anch'essa out, dopo la mezz'ora. Non trova la porta, ma permane nel vivo di tutte le ripartenze, dando una grossa mano nei ripiegamenti.

ALL. MIHAJLOVIC 7.5 Anche contro la Juve dei record non rinuncia al modulo che sta battezzando questo finale di stagione, con solo due incontristi in mediana. Partita accorta, intelligente, votata al sacrificio, e illuminata dall'1-0. Cacciato per proteste dopo l'espulsione di Acquah. Fa entrare Benassi per Boyé, logicamente, per salvare gli equilibri tattici. Che beffa. Ma che Toro: che spirito, che quadratura tattica, che ardore! Bravo: è come se avesse vinto.