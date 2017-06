Chi vincerà la Champions League? Ecco i pronostici illustri

Juventus o Real Madrid? L'Uefa raccoglie i pronostici di esperti e protagonisti del passato come Kakà, Sacchi e Vialli

Ricardo Kakà, due volte vincitore della UEFA Champions League con il Milan ed ex calciatore del Real. La Juve è una squadra molto temibile e di certo sarà una partita equilibrata, bella, divertente. Il Real ha un attacco fortissimo, la Juve invece una difesa fortissima. Tutte e due le finaliste hanno vinto il campionato: insomma, sarà una gara speciale. Per chi tiferò domani sera? Ho affetto per Buffon, ho amici nella Juve come Dani Alves e Higuain. Ma a Madrid ci sono stato quattro anni della mia vita, è inevitabile tifare Real.

Iker Casillas, tre volte vincitore della UEFA Champions League con il Real Madrid. La Juventus è sempre stata forte difensivamente, ora lo è anche offensivamente. Con Higuain, Dybala e Mandzukic ha un attacco pericoloso. Anche il Madrid è fortissimo davanti con un Ronaldo sensazionale come sempre, ma difensivamente non mi sembra impeccabile: diciamo che vedo la Juve più compatta. Cinquanta e cinquanta

Gianluca Vialli, vincitore della UEFA Champions League con la Juventus. Mi tolgo il cappello di fronte alla Juve. Vent'anni fa era quasi impossibile vincere sei Scudetti di fila, ma anche oggi è un'impresa. La Juve in questi anni non ha sbagliato niente. La società ha preso i giocatori giusti al momento giusto e loro hanno risposto sul campo. I sei che hanno vinto tutti gli Scudetti meritano di stare nella hall of fame del calcio italiano. E il pallone d'oro lo vincerà chi tra Cristiano Ronaldo e Gianluigi Buffon trionferà a Cardiff, e visto che vincerà la Juve...

Arrigo Sacchi, due volte vincitore della Coppa dei Campioni da allenatore del Milan. Contro il Real Madrid la Juventus è favorita: è un gruppo di eroi che viene gestito al meglio e che può fare bene. E' una grande società, con un grande allenatore e un grande gruppo coeso. Complimenti al club e a Massimiliano Allegri. E' uno dei migliori tecnici del mondo, ed ha il merito di fare coesistere questo gruppo di tanti campioni

Predrag Mijatovi?, vincitore della UEFA Champions League con il Real Madrid. A Cardiff mi aspetto una Juve competitiva, subisce pochissimi gol ed è una squadra difficile da battere. Ha un blocco solido e davanti ha due che possono risolvere la partita da soli, Paulo Dybala e Gonzalo Higuaìn. Il primo si esalta in partite così, come contro il Barcellona, e il Pipita è in una forma strepitosa. La Juve è una rivale molto dura, ma il Real Madrid ha una squadra migliore e vince le finali... Sono convinto che vincerà il Real Madrid, come dissi prima delle finali di Lisbona e Milano

Emerson, ex centrocampista di Juventus e Real Madrid. Il Real ha grandi campioni ma la Juve ha la forza del gruppo e può farcela. Sento che è il momento giusto. Il Real è abituato a questi grandi appuntamenti e ha un Ronaldo che in questo momento può far piovere solo guardando il cielo. La Juventus però ha un gruppo fortissimo, è diversa rispetto a due anni fa. Merita di vincere non solo per la strepitosa stagione, ma per quanto fatto negli ultimi anni. Sento che è il momento giusto. Credo che il Real riuscirà a segnare anche se affronterà una difesa fortissima. E poi c’è Dybala, stravedo per lui, sarà decisivo. Penso finirà 2-1 per la Juve

Paolo Montero. ex difensore Juventus. Allegri ha fatto un gran lavoro per far girare la squadra a metà campo con Khedira e Pjanic. Mandzukic esterno poi, è un’invenzione sua. Ma Zizou è furbo. Non si scoprirà più di tanto, sa che il contropiede della Juve è letale. E poi c’è la storia: la Juve soffre le finali, il Real l’hanno inventato per vincerle. Queste cose rimangono nell’aria, è inevitabile

Luís Figo, vincitore con il Real Madrid nel 2002. Nel calcio tutto è possibile. Naturalmente la Juventus ha una struttura difensiva molto forte, ma anche l'attacco del Real Madrid lo è: penso che vedremo duelli interessanti e chi ne vince di più a livello individuale alzerà la coppa. Sarà una sfida tra due stili, due mentalità calcistiche e grandi giocatori

Cafu, vincitore con il Milan nel 2007. Juventus - Real Madrid 2-2 (e non si sbilancia ulteriormente!)

Pavel Nedv?d (vicepresidente Juventus) al quotidiano ceco Sport. Aspettiamo una vittoria da 21 anni, ovvero dal 1996. Abbiamo raggiunto la finale più volte ma non l'abbiamo mai vinta: ecco perché abbiamo grandi aspettative. La squadra è concentrata, rilassata e non sente la pressione

Clarence Seedorf, quattro volte vincitore. Non mi aspetto grandi fuochi d'artificio. È una finale e tutte e due le squadre sanno che una sola occasione può fare la differenza. Nessuno vuole correre troppi rischi. Mi aspetto una partita tattica e combattuta, ma non molti gol: 1-0 o qualcosa del genere. Juventus e Madrid sanno chiudere gli spazi per evitare i contropiede e sfruttare i momenti buoni per colpire

Edgar Davids, vincitore con l'Ajax nel 1995. Le finali sono sempre difficili. Non vedo favorite: tutto può succedere ed è veramente impossibile fare pronostici. Il Real Madrid non è imbattibile ma ha due o tre giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Il problema della Juve si chiama Cristiano. Dybala e Higuaín sono fortissimi, ma non sono al livello di Ronaldo in questo momento

Robert Pirès, vicecampione con l'Arsenal nel 2006. Juventus - Real Madrid 1-3

