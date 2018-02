Pamela Anderson: «Sesso prima delle partite con Rami»

L'attrice americana racconta la sua love story con l'ex difensore del Milan: «Lui non parla bene l'inglese e io non parlo bene il francese, però ci capiamo con il linguaggio del corpo. Dice che sono un'aliena, non crede che abbia 50 anni e ogni volta devo fargli vedere la patente»

