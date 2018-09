Canotaggio, Mondiali: un oro e due argenti per l'Italia

PLOVDIV (Bulgaria) - Giornata di festa per l'Italia nella prima giornata dei Mondiali di canottaggio a Plovdiv, Bulgaria. La squadra azzurra ha infatti portato a casa una medaglia d'oro e due d'argento, e in un quarto caso ha sfiorato il podio. L'oro è andato al quartetto formato da Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili che continuano a dominare la scena nella specialità del "4 di coppia". L'armo italiano, già vittorioso agli Europei, si è presentato al traguardo davanti alla formazione australiana e all'Ucraina. Spettatore d'eccezione il presidente del Cio, il tedesco Thomas Bach, che in gioventù fu olimpionico di canottaggio. La barca italiana è stata in vantaggio fin dai primi metri ed ha saputo amministrare la gara, portandola a termine vittoriosamente. Il primo dei due argenti è arrivato da Pietro Willy Ruta e Stefano Oppo, nella specialità del doppio Pl. I due azzurri, già secondi ai mondiali dello scorso anno e terzi agli europei di Glasgow 2018, hanno dominato per la prima metà di gara. L'Irlanda però ai 1500 metri è riuscita a raggiungere e superare il doppio azzurro chiudendo al primo posto la gara. Argento anche per il "4 senza" di Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo e Marco Di Costanzo. La barca azzurra ha osservato a lungo il quartetto australiano che ha preso il largo fino ai 1500 metri poi, stimolati anche dall'attacco britannico, Castaldo, Rosetti, Lodo e Di Costanzo hanno messo tutto l'impegno possibile in una fantastica rimonta finendo a 25 centesimi dai campioni del mondo australiani. All'arrivo, primi gli australiani, poi l'Italia e la Gran Bretagna. Podio sfiorato invece per il 2 senza femminile con Alessandra Patelli, Sara Bertolasi (7:06.910) giunte al quarto posto precedute solo nel finale dalla barca spagnola, terza dietro alla Nuova Zelanda (seconda) e al Canada.