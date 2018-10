Carolina Kostner infortunata: salta Grand Prix di novembre

TORINO - Dopo Sofia Goggia, anche Carolina Kostner finisce in infermeria, ed è costretta a saltare le gare di inizio stagione. La regina del pattinaggio artistico, a causa di un dolore all'anca sinistra e a un'infiammazione del tendine, è infatti costretta a dare forfait al Grand Prix di pattinaggio previsto a Helsinki e a Grenoble, a novembre, e inserito nel circuito di Coppa del mondo. Non è ancora chiara l'entità dell'infortunio subito dalla 31nne campionessa altoatesina, ma l'atleta per precauzione ha deciso di fermarsi ('non voglio rischiare infortuni più seri') per non compromettere la preparazione in vista dei campionati Europei e Mondiali previsti nel 2019.