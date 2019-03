Biathlon, storico trionfo di Dorothea Wierer in Coppa del Mondo

HOLMENKOLLEN - Giornata storica per il biathlon italiano: già al comando della classifica generale di Coppa del Mondo, a Dorothea Wierer basta un 12° posto per diventare la prima atleta azzurra, tanto in campo maschile, quanto femminile, a conquistare l'ambita Sfera di cristallo. La 28enne altoatesina, nell'ultima gara della stagione, la Oslo-Holmenkollen, ha avuto la pazienza e l'abilità di amministrare il vantaggio sulla connazionale Lisa Vittozzi, undicesima al traguardo e seconda in graduatoria, a regalare una splendida doppietta all'Italia. Terza la russo-slovacca Anastasiya Kuzmina.