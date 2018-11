Delusione per Manassero: niente pass per Eurotour 2019

TORINO - Dopo 9 anni e 4 successi caratterizzati anche da record, Matteo Manassero nel 2019 non giocherà sull'European Tour. L'atleta veneto potrà contare su qualche torneo a invito, ma dovrà ricominciare dal Challenge Tour. Nella finale della Qualfying School del massimo circuito europeo il 25enne di Negrar non è riuscito a superare il taglio, chiudendo la rassegna al 117/o (287, +1) posto. A Tarragona, in Spagna, gioie e dolori per gli atleti italiani. Con Filippo Bergamaschi e Guido Migliozzi che vogliono la "carta" per giocare sull'Eurotour. I due azzurri sono appaiati in 13/a posizione (273, -13) e coltivano grandi speranze grazie a una prova fin qui super. Sui due percorsi del Lumine GC (Hills Course par 72, Lake Course par 71), in una gara che si gioca sulla distanza di 108 buche, i primi 25 classificati otterranno infatti il pass per giocare sull'Eurotour. Quando mancano solamente due round al termine dell'evento, guidato dall'inglese Daniel Gavins (1/o con 266, -20), Bergamaschi e Migliozzi puntano al bersaglio grosso.