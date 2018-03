Tragedia anche nel nuoto: un 17enne muore mentre si allena

TORINO - Una tragedia anche nel nuoto, a quattro giorni dalla scomparsa di Davide Astori. Un nuotatore di 17 anni ha avuto un malore mentre si allenava in piscina ed è deceduto: il dramma si è consumato intorno alle 16,30, a Caivano (Napoli), nel centro sportivo Delphinia. Il ragazzo, tesserato con la società Acquachiara Ati 2000 di Napoli, ha accusato un malore: è stato soccorso ma è morto malgrado un lungo tentativo di rianimazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Caivano. Il magistrato della Procura della Repubblica di Napoli Nord ha disposto il trasporto della salma del giovane nel Secondo Policlinico di Napoli dove sarà eseguito l'esame autoptico per accertare le cause del decesso. Successivamente c'è stato un comunicato della società natatoria partenopea. "Una terribile tragedia ha sconvolto il Mondo Acquachiara - riporta la nota -: Mario Riccio, 17enne nuotatore biancazzurro, è morto durante un allenamento nella piscina di Caivano. Soccorso immediatamente da Tommaso Cerbone, il suo allenatore, Mario è stato sottoposto a tutti gli interventi necessari. Gli è stato anche applicato il defibrillatore, ma non c'è stato nulla da fare. Tutto il mondo Acquachiara si stringe attorno alla famiglia di Mario". "E' una tragedia immane", è stato il commento dell'olimpionico Franco Porzio, fondatore e 'anima' dell'Acquachiara.