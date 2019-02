Nuoto, Bortuzzo, i due sospettati ammettono: «Abbiamo sparato per errore»

ROMA - Hanno confessato. Hanno ammesso di aver sparato per errore. Sono due giovani di 24 e 25 anni, L. M. e D. B., di Acilia, ad aver colpito Manuel Bortuzzo, 19enne nuotatore azzurro. Il campo si era ristretto dopo il ritrovamento della pistola, nella giornata di ieri. Si tratta di un revolver calibro 38 su cui la polizia aveva trovato impronte utili per l'individuare i sospetti.

LO SCOOTER - L'inviato di "Chi l'ha visto?" Ercole Rocchetti ha ritrovato anche uno scooter dato alle fiamme in una strada di Acilia. Il giornalista ha avvisato subito la Polizia, che accerterà se si tratta dello stesso esemplare usato dai due, uno con un casco chiaro e l'altro a capo scoperto con un taglio di capelli "a scalini", ripresi dalle telecamere di sicurezza. Proprio il particolare taglio di capelli sarebbe stato un elemento decisivo nella soluzione del caso.

MANUEL SA DELLA PARALISI - Bortuzzo, ferito sabato scorso da un colpo di pistola all'Axa, nel quadrante sud di Roma, beve e mangia da solo da due giorni. Ora sa di essere rimasto paralizzato, ha spiegato il padre Franco a 'CorriereTv'. "Gli abbiamo detto che non ha più nessuna possibilità motoria e che lo portiamo in un centro specializzato con ottime possibilità di migliorare la sua vita. Ce la farà, è forte. I medici sono positivi. Lui è consapevole di tutto. Non ha pianto quando ha capito".

TANTI MESSAGGI DI SOLIDARIETA' - Tanti i messaggi di solidarietà verso Manuel. "Mi auguro che il mondo dello sport sappia stare vicino a lui" ha dichiarato il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi, durante la presentazione del libro "Donne di calcio". "Senza parole per quello che è successo a Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto. Terribile pensare che possano infrangersi così i sogni di una vita. Sono certo che le forze dell'ordine troveranno presto i responsabili di questo vile agguato. Un abbraccio a Manuel e alla sua famiglia" ha scritto su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico. Si affida ai social anche Federica Pellegrini, veneta come Bortuzzo, trevigiano che si allenava nel centro tecnico di Roma, anche con Detti e Paltrinieri. "La speranza vede l'invisibile tocca l'intangibile e raggiunge l'impossibile…#ForzaManuel" ha scritto su Instagram.