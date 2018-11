Mayweather torna sul ring: sfiderà il kickboxer Nasukawa in Giappone

TORINO - Il pugile Floyd Mayweather Jr. ha annunciato il suo ritorno sul ring per affrontare un kicboxer giapponese, Tenshin Nasukawa, il prossimo 31 dicembre a Saitama, a nord di Tokyo. Il 41enne pugile statunitense ha sconfitto nell'ultimo incontro disputato in carriera, ad agosto dell'anno scorso, il combattente irlandese di Mixed martial arts (Mma) Conor McGregor. Questa vittoria ha impreziosito il suo record che tocca 50 vittorie. «Voglio dare alla gente quello che vogliono: sangue, sudore e lacrime», ha detto Mayweather in una conferenza stampa a Tokyo, dove è arrivato a bordo di un jet privato. «Ho sempre voluto uscire dagli Stati Uniti per mostrare il mio talento altrove: il mondo non ha mai visto Mayweather combattere dal vivo in Giappone», ha aggiunto l'ex campione del mondo di cinque categorie.