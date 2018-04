Tutta Dritta a Torino la 10km di agonismo, campioni e divertimento

TORINO – Mancano soltanto 10 giorni alla 16^ Tutta Dritta 2018. La 10km, competitiva e non, organizzata da Team Marathon che si correrà domenica 15 aprile a Torino, con partenza alle ore 10.00, e che è stata presentata alla stampa oggi, giovedì 5 aprile, a Palazzo Liscaris, a Torino.

La Tutta Dritta sarà, come ormai tradizione, la festa del running, agonistico e non, perché la Tutta Dritta, negli anni, è diventata appuntamento fisso di chi corre contro il tempo e di chi calza le scarpette da corsa per correre in compagnia senza velleità di personal best.

«Sono tante le novità e le iniziative di questa 16^ edizione – ha raccontato Alessandra Viano, CEO di Team Marathon – e di questo siamo molto orgogliosi. La Tutta Dritta è il primo appuntamento della nostra stagione, è una gara che affascina i runner piemontesi, ma che sta raccogliendo consensi anche a livello nazionale per il suo percorso così particolare. Il mio grazie particolare va alle istituzioni, nelle persone di Giovanni Maria Ferraris, Assessore allo Sport Regione Piemonte, Roberto Finardi, Assessore allo Sport Comune di Torino, e Diego Sarno, Assessore allo Sport della Città di Nichelino.»



«Il grazie va a Team Marathon – ha dichiarato Giovanni Maria Ferraris, Assessore allo Sport Regione Piemonte – perché ogni anno porta novità ma anche e soprattutto vitalità. È un popolo bellissimo quello che si vede arrivare alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.»



Roberto Finardi, Assessore allo Sport Comune di Torino: «È una gara che ha grande fascino, è particolare con il suo percorso, 10km lungo un unico rettilineo ed è bello sentirci parte di una comunità più ampia, quella dei runner che arrivano da tutto il Piemonte e non solo.»



Diego Sarno, Assessore allo Sport della Città di Nichelino: «Ci siamo fatti promotori di diverse iniziative, ci saranno la banda a dare il benvenuto ai finisher della manifestazione, un gruppo di bambini autistici dell’Associazione Raggio di Sole Onlus che correrà gli ultimi 150m e il pubblico, numeroso, che farà sentire il suo “Go” a tutti i partecipanti. Grazie a competizioni sportive come questa rioccupiamo gli spazi pubblici.»