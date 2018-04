Torino va di corsa domenica con la Tutta Dritta

LE GRANDI SFIDE NELLA COMPETITIVA

È confermato il parterre de roi, sia in campo maschile sia in quello femminile, svelato in occasione della conferenza stampa di giovedì 5 aprile, garanzia di spettacolo e grandi sfide fino agli ultimi metri.



UOMINI

Torna a difendere il titolo vinto nella scorsa edizione Youssef Sbaai (Team Marathon), 28’50” il suo crono nel 2017. Proveranno a togliergli lo scettro:

Eyob Gebrehiwet Faniel (Venicemarathon Club), di origine eritrea e italiano dal 2015, terzo ai Campionati Italiani 2017 dei 10.000m, con un personal best sulla distanza di 28’53” (Dalmine, 2017) e che sabato 7 aprile alla Praga Half Marathon ha migliorato, per la terza volta quest’anno, il suo primato sulla distanza portandolo a 1:02:27.



Said El Otmani (C.S. Esercito), italo-marocchino e secondo alla Tutta Dritta dello scorso anno, in 28’42”, dove firmò il primato personale.



Nadir Cavagna (Atletica Valle Brembana), che tornerà a Torino dopo il 9° posto della scorsa edizione, chiusa con un tempo di 29’57”.



Alex Baldaccini (Atletica Valle Brembana), con la passione per la corsa in montagna (ha vinto la Coppa del Mondo 2017 di questa disciplina) ma che si diverte anche a correre su strada, ottenendo ottimi risultati.



I fratelli Paolo Turroni (CUS Torino), 8^ alla Tutta Dritta 2017 in 29’51”, e Alessandro (Sport Project VCO), che il miglior tempo sulla distanza l’ha staccato alla Stralugano 2014, 30’41”.



Manuel Togni (Atletica Valle Brembana), che ha archiviato la Tutta Dritta 2017 in 31’47” (p.b)



Nicola Bonzi (Atletica Valle Brembana), che lo scorso anno, a Torino, ha firmato un 30’43” (p.b).



Francesco Puppi (Atletica Valle Brembana), che proprio sul percorso della Tutta Dritta 2017 ha stabilito il suo p.b. sulla distanza: 30’43”.



I keniani Douglas Kipserem, campione africano sui 5000m nel 2016 (13’13” il suo crono), e James Murithi Mburugu, che si è fatto apprezzare in Italia lo scorso ottobre, vincendo le tre mezze ai cui ha partecipato: a Bedizzole (BS), Cremona e Arezzo.



Correranno i 10km della Tutta Dritta 2018 anche Ruggero Pertile e Dario Rognoni, ambassador della Beebad Maratona di Torino 2018, in calendario il prossimo 4 novembre. Pertile, maratoneta azzurro non più in attività, ora allenatore di Faniel, ha legato alla 42km del capoluogo piemontese bellissimi ricordi, come la vittoria conquistata nel 2010, in 2:10’58”. Nel curriculum vanta anche un 10° posto alle Olimpiadi di Londra 2012 (secondo europeo al traguardo) e un 4° ai Mondiali di Pechino 2015.

Rognoni (CUS Pro Patria Milano) ha inanellato più che buone prestazioni su tutte le distanze e sui 10km presenta un 31’19”.