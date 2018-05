Alla Ceske Budejovice Half Marathon 2018 grandi nomi europei a caccia del titolo

Ceske Budejovice - Sabato 2 giugno 2018, alle ore 19.00 prenderà il via la settima edizione della Mattoni Ceske Budejovice Half Marathon che vanta il IAAF Road Race Gold Label e fa parte del Circuito RunCzech. La gara sarà affiancata, con partenza alle 18.30, dalla Mattoni Ceske Budejovice Half Marathon Relay, da correre in Squadre da quattro atleti (3x5k + 1x6,0975k), e dalla 2RUN 10k + 11,0975k.

I partecipanti alla Mattoni Ceske Budejovice Half Marathonpotranno vedere direttamente quanto questa gara ispiri alla condivisione delle emozioni: partenza e arrivo saranno nella piazza principale, ma saranno il grande tifo e la passione degli spettatori, mentre si percorreranno le bellissime viuzze del centro storico, a immergere i partecipanti in un clima da favola.

Tutte e tre le gare si correranno sul medesimo percorso, con partenza e arrivo a Nám?stí P?emysla Otakara II, la piazza principale della città boema ed il record della gara appartiene al keniota Daniel Chebii, che nel 2012, con 59:49, stabilì il ventesimo tempo dell’anno al mondo sulla distanza; decisamente più recente il record femminile, stabilito lo scorso anno dalla keniota Agnes Jeruto con il tempo di 01:09:53.

UNA GRANDE FESTA – Come sempre accade per le gare del Circuito RunCzech, Mattoni Ceske Budejovice Half Marathon è inserita in un fitto calendario di eventi, per rendere ancora più elettrizzante l’esperienza della corsa: si svolgeranno infatti il Marathon Music Festival, un grande party dopo gara e la dm family run.

CON EUROHEROES GLI ATLETI EUROPEI TORNANO PROTAGONISTI – Anche in occasione della Mattoni Ceske Budejovice Half Marathon sarà promossa l’iniziativa EuroHeroes, che ha come obbiettivo lo sviluppo dell’atletica nel Vecchio Continente; saranno quindi tutti europei gli atleti che si contenderanno la vittoria sabato 2 giugno. “Con questa iniziativa – afferma Carlo Capalbo, presidente del Comitato Organizzatore di Runczech e Presidente dell’IAAF Road Running Commission – vogliamo dare la possibilità agli atleti europei e cechi di esprimere il loro talento, e chissà che già a ?eské Bud?jovice non si possa scoprire qualche nuovo campione in grado di competere a livello internazionale”.

I TOP ATLETI – La gara della Boemia meridionale vedrà alcuni dei migliori atleti sulla distanza da dieci paesi europei, dall'Irlanda alla Slovenia. Con un record personale di 1:01:57, il corridore britannico Luke Traynor è il principale favorito. Al via anche il recente vincitore della Mattoni Karlovy Vary Half Marathon, l’ucraino Roman Romanenko, che sarà affiancato dal connazionale Oleksandr Sitkovskyy, dodicesimo alle Olimpiadi di Londra in Maratona, e dall’austriaco Valentin Pfeil, lo scorso anno al via dei Mondiali in Maratona.

Da non sottovalutare gli atleti di casa: per la quarta volta correrà a ?eské Bud?jovice Ji?í Homolá?, primo a livello nazionale nel 2015 e nel 2016, ma se la dovrà vedere con Petr Pechek, primo ceco lo scorso anno. Al debutto invece nella città della Boemia meridionale il campione nazionale di mezza maratona Vít Pavlišta.

La starting list femminile comprenderà sette atlete che hanno preso parte ai Giochi Olimpici. Tra i nomi da tenere d'occhio ci sono quelli dell’italiana Rosaria Console, che vanta un personale di 1:09:34, e la siepista bielorussa Sviatlana Kudzelich. Saranno al via anche il talento britannico Sonia Samuels, che ha concluso al settimo posto alla maratona di Berlino dello scorso anno, e le atlete di casa Ivana Sekyrová e Anežka Drahotová. "Mi sento in forma e la mezza maratona di ?eské Bud?jovice è perfetta come test in vista dei Campionati Europei di agosto", ha rivelato Drahotová. Tra le favorite anche la medaglia di bronzo della Mattoni Karlovy Vary Half Marathon 2018, Kristýna Dvo?áková, e la prima ceca della Mattoni ?eské Bud?jovice Half Marathon 2015 Valerie Soukupová.

Per la prima volta quest'anno verranno consegnati anche premi all'uomo e alla donna più veloci della regione della Boemia meridionale.

QUOTE D'ISCRIZIONE MATTONI Ceske Budejovice HALF MARATHON 2018

Mattoni Ceske Budejovice Half Marathon: 45,00 euro

Mattoni Ceske Budejovice Half Marathon Relay: 195,00 euro.

2RUN (10+11km): 45,00 euro

PACCO GARA E SERVIZI - La quota d'iscrizione alla Mattoni Ceske Budejovice Half Marathon e alla 2RUN (10+11km) comprenderà il pettorale ed il chip cronometrico, la sacca di partenza, i punti di spugnaggio ed i ristori, la medaglia di partecipazione, il servizio di deposito borse e gli spogliatoi, il live tracking con 3 tempi intermedi (5/10/15 km), il diploma di partecipazione, il servizio massaggi gratuito, i mezzi pubblici gratuiti il giorno della gara e numerosi buoni sconto.

Oltre a tutto questo, l'iscrizione alla Mattoni Karlovy Vary Half Marathon Relay comprenderà anche il pettorale personalizzato con il logo della propria azienda, il programma di allenamento e la maglietta ufficiale firmata adidas.

CON RUNCZECH ALLA SCOPERTA DELLA REPUBBLICA CECA – Il circuito RunCzech proporrà, dopo la Mattoni Ceske Budejovice Half Marathon, altre due Mezze Maratone in località della Repubblica Ceca forse meno famose di altre, ma altrettanto affascinanti:

- Sabato 23 giugno si terrà la nona edizione per la Mattoni Olomouc Half Marathon, il cui percorso si snoda tra splendide architetture barocche e i pregiati vitigni della zona intorno alla bella città universitaria, antica Capitale della Moravia. La gara sarà aperta a 6.200 atleti.

- Sabato 15 settembre l’ottava edizione della Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon chiuderà RunCzech Running League 2018. I 3.700 atleti attesi si sfideranno sui 21 km, estremamente scenografici, correranno lungo il Fiume Elba e attraverso Ústí nad Labem, cittadina da quasi 100.000 abitanti e famosa per le sue delicate porcellane, e le sue enormi strutture industriali e portuali.

Tutte le gare sono insignite dell’IAAF Road Race Gold Label.

ELITE ATHLETES AT THE START LINE

Men

TRAYNOR Luke | GBR | 1:01:57

ROMANENKO Roman | UKR | 1:03:22

HOMOLÁ? Ji?í | CZE | 1:03:23

OLEFIRENKO Ihor | UKR | 1:03:35

SITKOVSKYY Oleksandr | UKR | 1:03:49

PFEIL Valentin | AUT | 1:04:16

CLOMISEY Mick | IRL | 1:04:25

PAVLIŠTA Vít | CZE | 1:05:09

PUHAR Rok | SLO | 1:05:47

ANAGNOSTOU Theodoros | GRE | 1:07:31

Women

CONSOLE Rosaria | ITA | 1:09:34

KUDZELICH Sviatlana | BLR | 1:11:45

KOTOVSKA Olha | UKR | 1:12:19

SAMUELS Sonia | GBR | 1:12:36

KALYUZHNA Viktoriya | UKR | 1:13:01

SPINK Jenny | GBR | 1:13:02

McCARTHY Claire | IRL | 1:14:20

DRAHOTOVÁ Anežka | CZE | 1:14:25

SEKYROVÁ Ivana | CZE | 1:14:06

DVO?ÁKOVÁ Kristýna | CZE | 1:16:55