Sci nordico, Pellegrino e Noeckler al sesto titolo italiano

TRENTO - A Fiera di Primiero, in Trentino, si è disputata la prova unica dei Campionati italiani assoluti di team sprint. Sfide scoppiettanti all'interno di un tracciato ad anello di 400 metri, con vittorie della coppia delle Fiamme Oro Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler, per la sesta volta campioni alla gara di Primiero. Tripudio per le Fiamme Oro (Michael Hellweger e Sergio Rigoni) anche per la seconda posizione, mentre sul gradino più basso del podio è salito l'Esercito con Giacomo Gabrielli ed Enrico Nizzi. Al femminile rimonta di Giulia Stuerz dopo la caduta della compagna di squadra Ilaria Debertolis, un altro titolo per le Fiamme Oro che fa coppia con quello maschile. Seconda posizione per le Fiamme Gialle con Greta Laurent e Lucia Scardoni, mentre le Carabiniere Debora Roncari e Gaia Vuerich conquistano la terza.