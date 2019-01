Sci, la Shiffrin trionfa nel SuperG di Cortina. Sofia Goggia omaggia Lindsey Vonn

CORTINA D’AMPEZZO – Tante emozioni e tante lacrime. Il weekend sull’Olympia delle Tofane si chiude con la solita vittoria di Mikaela Shiffrin, ma il pubblico regala a Lindsey Vonn un'ovazione da superstar. Al traguardo, ad aspettare la più vincente tra le atlete della Coppa del Mondo di sci c'è Sofia Goggia, che s'inchina e le consegna un mazzo di fiori.

LA GARA - Il tracciato del SuperG lo disegna proprio l’allenatore di Lindsey Vonn: la gara inizia con Viktoria Rebensburg al cancelletto di partenza. Delude Nadia Fanchini, partita col pettorale numero due. Sbaglia anche Ilka Stuhec, convinta di avere gli stessi spazi delle due discese libere precedenti. La slovena, dopo due podi consecutivi, esce dal tracciato. Si riscatta, invece, Tina Weirather: l'atleta del Lichtenstein scende con rabbia, fino a guadagnare il primo posto provvisorio grazie ad un tratto di scorrimento eccezionale. Arriva il momento di Lindsey Vonn, che si presenta per l'ultima volta in carriera al cancelletto di partenza dell'Olympia delle Tofane. La statunitense parte lenta e mano a mano recupera. Viene tradita, però, dal tracciato disegnato dal suo stesso allenatore e sbatte su una porta nascosta dall’ombra.

Finisce la gara anzitempo e arriva con calma al traguardo: ad aspettarla c'è un pubblico in delirio e la sua grande rivale, Sofia Goggia, che le rende omaggio consegnandole dei fiori e inchinandosi ai suoi piedi. La gara riprende con Federica Brignone: l'azzurra non lascia scorrere gli sci nel finale e chiude undicesima. Dopo le due vittorie consecutive in discesa libera, Ramona Siebenhofer sbaglia all’inizio della gara ed esce subito. Tocca a Mikaela Shiffrin: avendo riposato al posto di gareggiare il venerdì e il sabato, la statunitense è fresca come una rosa. Scende seguendo la linea ideale: come al solito perfetta, fluida, morbida. Non ce n'è per nessuno. Ormai ha imparato a dominare anche in SuperG. Arriva con 16 centesimi di vantaggio sulla Weirather e si accomoda, fino al termine della gara, al corner del leader. Completa il podio, a sorpresa, l'austriaca Tamara Tippler, a soli due centesimi dal secondo posto.

LA VONN SALUTA - Shiffrin straordinaria come al solito, ma le emozioni regalate dalle lacrime di Lindsey Vonn sono la cartolina di questo weekend di Cortina d'Ampezzo. La regina delle nevi consegna idealmente la corona alla sua connazionale e saluta l'Olympia delle Tofane dopo una carriera di successi. Quella di Cortina è la pista su cui ha vinto il maggior numero di gare, dodici. Inoltre, qui ha ottenuto il suo primo podio in Coppa del Mondo di sci nel 2004 e ha eguagliato prima, superato poi, il record di vittorie al femminile di Annemarie Moser-Proll. Voce rotta dall'emozione e lacrime che scendono lente sulle guance di Lindsey, quando ringrazia e saluta il pubblico. Un ringraziamento le è dovuto, da parte di tutti gli appassionati del Circo bianco, perché un'atleta così sarà difficile da rivedere. Non vuol dire, però, che Mikaela Shiffrin non possa addirittura battere ogni suo record.