Sci, Slalom Speciale Kitzbuhel: bis di Clement Noel su Hirscher

KITZBUHEL (AUSTRIA) - Clement Noel vince la seconda gara in Coppa del Mondo di sci in meno di una settimana. Dopo il successo a Wengen , il 22enne francese trionfa anche nello slalom speciale Kitzbuhel . Si deve inchinare ancora , al francese, il padrone della specialità Marcel Hirscher, secondo classificato.

SECONDA MANCHE – La vera gara inizia quando scende Henrik Kristoffersen. Il norvegese è perfetto, rifila sette decimi a Felix Neureuther e aspetta Hirscher. Il suo grande rivale fa ancora meglio: parte a razzo e al traguardo segna il miglior tempo di manche. Stare davanti al leader della Coppa del Mondo di sci sembra un'impresa: Matt finisce dietro, così come Myhrer, Schwarz, Popov e Hirschbuhel. Mancano gli ultimi tre: Pinturault non mantiene i sette decimi di vantaggio e arriva alle spalle dell'austriaco. Hirscher ha il podio assicurato. Scende Clement Noel: il francese tiene botta al sette volte campione del mondo e chiude davanti di 29 centesimi. Il pubblico di casa, nonostante sia tutto dalla parte di Hirscher, impazzisce per il 22enne francese. Manca solo Zenhaeusern: l'elvetico ha le gambe bloccate. Va lento, sbaglia tanto e perde tutto. Finisce sesto.

GLI AZZURRI - Prima manche da dimenticare per Manfred Moelgg e Stefano Gross, entrambi fuori dal tracciato. Il migliore per l'Italia è Giuliano Razzoli, che al termine della seconda frazione chiude al quattordicesimo posto. Ventitreesimo Riccardo Tonetti. Simon Maurberger prende venti secondi dal primo, ma comunque chiude a testa alta concludendo a gara in ventisettesima posizione.