Il Piemonte Power su Tuttosport di domani

Il Piemonte Power sotto canestro si è dato appuntamento a Tuttosport questa settimana per affrontare presente, futuro, passione, ciò che spinge imprenditori così importanti a investire su basket italiano. Ma s'è parlato anche di organizzazione delle società e delle leghe, giocatori italiani e loro spazio. Occasione: i playoff di Serie A2 al via oggi, cui si sono qualificate tre rappresentanti della regione, la Novipiù Junior Casale Monferrato, prima del Girone Ovest, l'Eurotrend Biella, quarta sempre a Ovest e la Bertram Tortona, già trionfatrice nella Coppa Ialia di categoria e quinta a Ovest.

Al tavolo Giancarlo Cerutti, presidente d'onore della Junior con Guido Repetto, sponsor con il marchio Novipiù e grande investitore anche sull'attività giovanile, Massimo Angelico, presidente di pallacanestro Biella e a lungo sponsor con il suo marchio d'abbigliamento, infine Beniamino Gavio, azionista di riferimento del gruppo Gavio, nuovo patron del Derthona Basket, nonché sponsor con il marchio Bertram. Accompagnati dai loro dirigenti, i patron si sono confrontati apertamente per un'ora e mezza su temi che vanno al di là del campo, ma contribuiscono ancor più della semplice costruzione della squadra ai risultati. Anche se tutti sperano in un grande playoff.

