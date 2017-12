Eurocup: Della Valle stende il Bayern, Reggio passa da terza

ROMA - Con un eccellente secondo tempo, Reggio Emilia supera i tedeschi del Bayern Monaco (90-82) e chiude così al terzo posto il proprio girone di Eurocup. La Grissin Bon, che dopo un avvio molto complicato era già certa della qualificazione grazie grazie al successo del Buducnost sul Lietkabelis, ha interrotto a nove la striscia positiva degli ospiti. Il Bayern è partito forte e chiuso il primo tempo sul 48-38. Reggio Emilia è stata brava a rimanere a contatto e dopo l'intervallo lungo ha avviato la rimonta, completata poi nell'ultimo periodo con un parziale di 30-21. Amedeo Della Valle è stato il miglior realizzatore per Max Menetti con 24 punti, in doppia cifra anche White (24), Wright (14) e De Vico (10). Per i tedeschi 15 punti di Hobbs, 14 per Redding e Booker, 8 per Zirbes e Gavel.

TRENTO OK - Si chiude con un successo ottenuto ad Ulm per 94-84 la prima fase dell'Eurocup della Dolomiti Energia Trentino giunta alla settima vittoria di fila tra campionayo e coppa. Trascinati da Shields (19 punti, 5 assist e 4 rimbalzi) e da Sutton (17 punti e 9 rumbalzi), i bianconeri sono riusciti a risalire la corrente dopo aver chiuso il primo quarto a -13 tenendo i tedeschi a soli 13 punti nel secondo quarto. Al rientro dagli spogliatoi poi Shields e compagni hanno definitivamente messo la freccia del sorpasso e non si sono più voltati indietro.