Europe Cup: l'Umana cade in piedi, finale con Avellino

ROMA - La finale della FIBA Europe Cup sarà tutta italiana. Al successo di Avellino con i danesi del Bakken Bears, ha fatto seguito stasera la qualificazione dell’Umana Venezia, che pur perdendo di 3 in casa del Groningen (83-80), ha protetto il +10 del Taliercio e si è qualificata per l’ultimo atto della quarta coppa continentale, in ordine di importanza. Gara1 si gioca mercoledì prossimo in casa della Sidigas, una settimana più tardi il ritorno a Mestre. Per Groningen il migliore è stato Curry con 23 punti, poi Bruinsma a quota 21 e Burgess a 10. Per gli ospiti 16 punti di Bramos, 13 di Haynes, 12 di Watt e 10 di Daye.

LA CRONACA - Venezia è partita col freno a mano tirato (11-5) e poi Bruisnma e Burgess hanno spinto i padroni di casa sul +8 (24-16). Nel secondo quarto Watt e Bramos hanno ricucito il disavanzo (29-29) e poi la tripla di Haynes è valsa il primo vantaggio orogranata. Venezia si è mantenuta sempre a distanza di sicurezza, contando il +10 del Taliercio, ma in apertura di ultimo periodo Curry con tre triple di fila ha spaventato De Raffaele (70-60). E’ stato Daye con 6 punti di fila a tranquillizzare l’Umana (73-69) e a 55” dalla fine Haynes ha messo la pazzesca tripla del -5 (77-72) chiudendo di fatto i giochi. La Finale sarà tutta italiana.