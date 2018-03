Serie A2 Old Wild West - Tutto sulla 25^ giornata a Ovest

SERIE A2 OLD WILD WEST 2017-2018

25^ giornata, decima di ritorno

Girone Ovest

CALENDARIO

25^ giornata in Serie A2 Old Wild West nel girone Ovest che vede due anticipi in programma sabato 17 marzo: Cagliari-Napoli e Trapani-Tortona. Domenica 18 le altre gare del turno.

Sabato 17 marzo, ore 20.30

Cagliari: Pasta Cellino-Cuore Napoli Basket

Sabato 17 marzo, ore 21.00

Trapani: Lighthouse-Bertram Tortona

Domenica 18 marzo, ore 18.00

Reggio Calabria: Metextra-Benacquista Ass. Latina

Castellanza: FCL Contract Legnano-Leonis Eurobasket Roma

Biella: Eurotrend-Givova Scafati

Siena: Soundreef-Remer Treviglio

Casale Monferrato: Novipiù-NPC Rieti

Roma: Virtus-Moncada Agrigento

CLASSIFICA

Novipiù Casale Monferrato 36, Givova Scafati 32, Bertram Tortona 30, FCL Contract Legnano 30, Eurotrend Biella 30, Metextra Reggio Calabria 28, Lighthouse Trapani 24, Moncada Agrigento 24, NPC Rieti 24, Benacquista Assicurazioni Latina 22, Pasta Cellino Cagliari 22, Remer Treviglio* 20, Soundreef Siena 20, Leonis Eurobasket Roma 20, Virtus Roma 14, Cuore Napoli Basket* 6

*Una partita in meno

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, è Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Old Wild West, in collaborazione con Lega Nazionale Pallacanestro, sta ideando numerose iniziative che per tutta la stagione coinvolgeranno ed emozioneranno tifosi e sportivi.

La prima è il Quinto Quarto: la domenica a cena con il biglietto della partita o l'abbonamento abbinato al gettone, si riceverà uno sconto del 20%. (Ristoranti aderenti sul sito www.oldwildwest.it/quintoquarto).

SIENA-TREVIGLIO IN DIRETTA YOUTUBE SU LNP CHANNEL

Per il secondo anno sarà possibile assistere ad una gara a settimana di Serie A2 Old Wild West, in diretta in chiaro sul canale LNP Channel, piattaforma You Tube (https://www.youtube.com/user/LNPChannel). La partita selezionata per la venticinquesima giornata è Soundreef Siena-Remer Treviglio, gara del girone Ovest in programma al PalaEstra di Siena, con palla a due alle 18.00 di domenica 18 marzo. La diretta settimanale in chiaro su LNP Channel è resa possibile grazie alla collaborazione con StreamAMG, partner del progetto LNP TV PASS, ed Open Sky, partner tecnologico LNP, che hanno accolto la proposta, offrendo la necessaria adesione ed il supporto all''iniziativa.

IN DIRETTA SU LNP TV

Per la terza stagione consecutiva tutte le gare della Serie A2 Old Wild West sono trasmesse in diretta e on demand su LNP TV Pass, la proposta di Lega Nazionale Pallacanestro per seguire in diretta streaming il secondo campionato nazionale sul canale LNP TV, in collaborazione con la piattaforma digitale StreamAMG. Il servizio, in abbonamento, è raggiungibile al link https://tvpass.legapallacanestro.com.

QUI per la news completa ---> http://bit.ly/2pj7kth

A cura dell'Ufficio Stampa Lega Nazionale Pallacanestro