Serie A2 Old Wild West - La preview della 29^ giornata a Est

SERIE A2 OLD WILD WEST 2017-2018

29^ giornata

Girone Est

CALENDARIO

29^ e penultima giornata nel girone Est di Serie A2 Old Wild West, quattordicesima di ritorno. Tutte le gare sono in programma domenica 15 aprile, in contemporanea alle ore 18.00.

Domenica 15 aprile, ore 18.00

Roseto degli Abruzzi: Roseto Sharks-De’ Longhi Treviso

Trieste: Alma Pallacanestro-G.S.A. Udine

Brescia: Agribertocchi Orzinuovi-Dinamica Generale Mantova

Ravenna: OraSì-Bergamo

Bologna: Consultinvest-Assigeco Piacenza

Forlì: Unieuro-Tezenis Verona

Ferrara: Bondi-Termoforgia Jesi

Imola: Andrea Costa-XL Extralight Montegranaro

CLASSIFICA

Alma Pallacanestro Trieste 42, Consultinvest Bologna 40, De' Longhi Treviso 36, XL Extralight Montegranaro 36, OraSì Ravenna 32, Termoforgia Jesi 32, G.S.A. Udine 32, Tezenis Verona 32, Bondi Ferrara 30, Andrea Costa Imola Basket 28, Dinamica Generale Mantova 24, Unieuro Forlì 24, Assigeco Piacenza 22, Bergamo 18, Roseto Sharks 12, Agribertocchi Orzinuovi 8

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, è Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Old Wild West, in collaborazione con Lega Nazionale Pallacanestro, sta ideando numerose iniziative che per tutta la stagione coinvolgeranno ed emozioneranno tifosi e sportivi.

La prima è il Quinto Quarto: la domenica a cena con il biglietto della partita o l'abbonamento abbinato al gettone, si riceverà uno sconto del 20%. (Ristoranti aderenti sul sito www.oldwildwest.it/quintoquarto).

TRIESTE-UDINE IN DIRETTA SU SPORTITALIA

Grazie all’accordo con la Lega Nazionale Pallacanestro, Sportitalia offre in esclusiva la stagione regolare di Serie A2 Old Wild West. Con le partite dei gironi Est ed Ovest, per una copertura di 26 dirette complessive. Disponibili in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre e al canale 225 del bouquet satellitare Sky. Le gare trasmesse su Sportitalia saranno visibili anche sulla piattaforma web dell'emittente, ed in parallelo a disposizione degli abbonati ad LNP TV Pass. Per la 29^ giornata in diretta il derby del Friuli Venezia Giulia del girone Est tra Alma Pallacanestro Trieste e GSA Udine, domenica 15 aprile alle 18.00 dal PalaRubini Alma Arena di Trieste.

IN DIRETTA SU LNP TV

Per la terza stagione consecutiva tutte le gare della Serie A2 Old Wild West sono trasmesse in diretta e on demand su LNP TV Pass, la proposta di Lega Nazionale Pallacanestro per seguire in diretta streaming il secondo campionato nazionale sul canale LNP TV, in collaborazione con la piattaforma digitale StreamAMG. Il servizio, in abbonamento, è raggiungibile al link https://tvpass.legapallacanestro.com.

A cura dell'Ufficio Stampa Lega Nazionale Pallacanestro