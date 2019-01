Basket Serie A2, Biella sfida Agrigento. Carrea: «I due punti diventano sempre più importanti»

BIELLA - Trasferta in Sicilia per Biella attesa ad Agrigento nel match valido per la 17.a giornata di Serie A2 girone Est in programma domenica 20 gennaio dalle 18. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta. Ko all’overtime a Rieti per i piemontesi. Batosta nel derby siciliano per Agrigento, dominata 82-55 da Capo d’Orlando. Squadre distanziate di appena due punti in classifica con Biella in vantaggio e in piena zona playoff, posizione cui può tornare ad ambire anche Agrigento con una vittoria in quello che può essere considerato uno scontro diretto per la post season, il primo dei tanti nel girone di ritorno del campionato, momento della stagione in cui ogni sfida può risultare decisiva per la classifica.

Nonostante il momento non certo facile per Agrigento, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate, coach Paolo Carrea, intervistato da Biella Channel, mette in guardia i suoi dalle possibili insidie della trasferta siciliana: “Al di là del momento non estremamente positivo, Agrigento ha fatto finora un campionato di altissimo livello. Le loro difficoltà possono rappresentare un momento di tensione ulteriore per noi. Prepareranno la partita per produrre una reazione agonistica di fronte al loro pubblico. Noi dobbiamo guardare al nostro livello di gioco con fiducia e capire che ci vuole sempre un altissimo livello di energie per giocare la nostra pallacanestro. Siamo nel girone di ritorno e il livello della competizione si alza. I due punti diventano sempre più importanti.”