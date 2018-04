Serie B Old Wild West, i risultati della 13^ di ritorno

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE A 28^ giornata

Super Flavor Milano-Coelsanus Robur et Fides Varese 63-60

Witt-Acqua S. Bernardo Alba-Blukart San Miniato 70-78

Allmag PMS Moncalieri-La Buca del Gatto Basket Cecina 64-76

Paffoni Omegna-Winterass Omnia Basket Pavia 68-48

Mamy.eu Oleggio-Solbat Basket Golfo Piombino 55-65

Gessi Valsesia Borgosesia-Use Basket Computer Gross Empoli 65-73

LTC S. Giorgio su Legnano-Libertas Livorno 93-61

Montecatiniterme Basketball-All Foods Fiorentina Basket Firenze 75-94

Classifica:

Paffoni Omegna 48, All Foods Fiorentina Basket Firenze 46, Super Flavor Milano 40, Solbat Basket Golfo Piombino 36, Montecatiniterme Basketball 36, La Buca del Gatto Basket Cecina 30, LTC S. Giorgio su Legnano 30, Use Basket Computer Gross Empoli 30, Gessi Valsesia Borgosesia 30, Winterass Omnia Basket Pavia 28, Blukart San Miniato 28, Mamy.eu Oleggio 22, Coelsanus Robur et Fides Varese 18, Witt-Acqua S. Bernardo Alba 16, Allmag PMS Moncalieri 10, Libertas Livorno 0

Prossimo turno (29^ giornata, quattordicesima di ritorno):

14/04/2018 20:45 Witt-Acqua S. Bernardo Alba-Mamy.eu Oleggio

14/04/2018 21:00 Use Basket Computer Gross Empoli-Allmag PMS Moncalieri

15/04/2018 18:00 Winterass Omnia Basket Pavia-Coelsanus Robur et Fides Varese

15/04/2018 18:00 Blukart San Miniato-Gessi Valsesia Borgosesia

15/04/2018 18:00 La Buca del Gatto Basket Cecina-Paffoni Omegna

15/04/2018 18:00 All Foods Fiorentina Basket Firenze-LTC S. Giorgio su Legnano

15/04/2018 18:00 Solbat Basket Golfo Piombino-Super Flavor Milano

15/04/2018 18:00 Libertas Livorno-Montecatiniterme Basketball

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE B 28^ giornata

NTS Informatica Rimini-Baltur Cento 77-82 d. 1 t.s.

Gimar Basket Lecco-Pallacanestro Aurora Desio 80-71

Tramarossa Vicenza-Iseo Serrature Costa Volpino 78-72

Tigers Forlì-Pallacanestro Crema 66-67 d. 1 t.s.

Rekico Faenza-Gordon Nuova Pall. Olginate 82-74

Bmr Basket 2000 Reggio Emilia-Green Basket Palermo posticipata al 09/04/2018 20:45

Orva Lugo-Lissone Interni Bernareggio posticipata al 10/04/2018 20:30

Virtus Padova-Bakery Piacenza posticipata all'11/04/2018 21:00

Classifica:

Baltur Cento 48, Pallacanestro Crema 40, Bakery Piacenza* 38, Gimar Basket Lecco 36, Tramarossa Vicenza 36, Rekico Faenza 36, Tigers Forlì 32, Pallacanestro Aurora Desio 28, Virtus Padova* 24, Gordon Nuova Pall. Olginate 22, NTS Informatica Rimini 22, Bmr Basket 2000 Reggio Emilia* 20, Lissone Interni Bernareggio* 20, Orva Lugo* 16, Green Basket Palermo* 12, Iseo Serrature Costa Volpino 12

*Una partita in meno

Prossimo turno (29^ giornata, quattordicesima di ritorno):

14/04/2018 20:30 Lissone Interni Bernareggio-Gimar Basket Lecco 14/04/2018 21:00 Bakery Piacenza-NTS Informatica Rimini 14/04/2018 21:00 Iseo Serrature Costa Volpino-Orva Lugo 15/04/2018 18:00 Green Basket Palermo-Tigers Forlì 15/04/2018 18:00 Pallacanestro Crema-Tramarossa Vicenza 15/04/2018 18:00 Baltur Cento-Bmr Basket 2000 Reggio Emilia 15/04/2018 18:00 Pallacanestro Aurora Desio-Rekico Faenza 15/04/2018 21:00 Gordon Nuova Pall. Olginate-Virtus Padova

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE C 28^ giornata

Giulianova Basket 85-Malloni Bk Porto Sant'Elpidio 70-62

Ristopro Fabriano-Castellano Udas Cerignola 70-71

Goldengas Pall. Senigallia-Amatori Basket Pescara 92-76

Rossella Virtus Civitanova Marche-Allianz Pazienza Cestistica San Severo 68-83

We're Basket Ortona-Globo Campli 59-70

Basket Recanati-Olimpia Matera 78-68

Teramo Basket 1960-Pallacanestro Frata Nardò 85-68

Di Pinto Panifici Bisceglie-Sicoma Val Di Ceppo Perugia 69-62

Classifica:

Allianz Pazienza Cestistica San Severo 50, Basket Recanati 40, Di Pinto Panifici Bisceglie 38, Amatori Basket Pescara 34, Goldengas Pall. Senigallia 32, Rossella Virtus Civitanova Marche 30, Malloni Bk Porto Sant'Elpidio 30, Olimpia Matera 30, Globo Campli 28, Teramo Basket 1960 28, Pallacanestro Frata Nardò 26, Giulianova Basket 85 24, Castellano Udas Cerignola 18, Ristopro Fabriano 18, Sicoma Val Di Ceppo Perugia 12, We're Basket Ortona 10

Prossimo turno (29^ giornata, quattordicesima di ritorno):

15/04/2018 18:00 Castellano Udas Cerignola-Rossella Virtus Civitanova Marche 15/04/2018 18:00 Globo Campli-Olimpia Matera 15/04/2018 18:00 Allianz Pazienza Cestistica San Severo-Basket Recanati 15/04/2018 18:00 Amatori Basket Pescara-Ristopro Fabriano 15/04/2018 18:00 Pallacanestro Frata Nardò-Giulianova Basket 85 15/04/2018 18:00 We're Basket Ortona-Teramo Basket 1960 15/04/2018 18:00 Malloni Bk Porto Sant'Elpidio-Di Pinto Panifici Bisceglie 15/04/2018 18:00 Sicoma Val Di Ceppo Perugia-Goldengas Pall. Senigallia

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 28^ giornata

Stella Azzurra Roma-Al Discount Dynamic Venafro 71-50

Tiber Basket Roma-Citysightseeing Palestrina 67-80

Irritec Costa D'Orlando Capo D'Orlando-Basket Scauri 75-78 d. 1 t.s.

Luiss Roma-Virtus Valmontone 73-79

Il Globo Isernia Basket-Basket Barcellona 47-91

Mastria Vending Catanzaro-Treofan Battipaglia 65-64

Playa Hotel Patti-BPC Virtus Cassino 55-70

Virtus Arechi Salerno-Fotodinamico Cagliari 70-61

Classifica: Citysightseeing Palestrina 48, Basket Barcellona* 44, BPC Virtus Cassino 42, Virtus Arechi Salerno 42, Virtus Valmontone 40, Stella Azzurra Roma 34, Luiss Roma 34, Irritec Costa D'Orlando Capo D'Orlando* 26,Mastria Vending Catanzaro 26, Basket Scauri 26, Tiber Basket Roma 24, Al Discount Dynamic Venafro 18, Fotodinamico Cagliari 16, Treofan Battipaglia 12, Playa Hotel Patti 10, Il Globo Isernia Basket 4

*Una partita in meno

Prossimi turni:

Recupero 27^ giornata:

10/04/2018 21:15 Basket Barcellona-Irritec Costa D'Orlando Capo D'Orlando

29^ giornata, quattordicesima di ritorno:

14/04/2018 16:00 Fotodinamico Cagliari-Virtus Valmontone

14/04/2018 18:00 BPC Virtus Cassino-Il Globo Isernia Basket

15/04/2018 18:00 Citysightseeing Palestrina-Mastria Vending Catanzaro

15/04/2018 18:00 Irritec Costa D'Orlando Capo D'Orlando-Luiss Roma

15/04/2018 18:00 Basket Barcellona-Virtus Arechi Salerno

15/04/2018 18:00 Al Discount Dynamic Venafro-Playa Hotel Patti

15/04/2018 18:00 Basket Scauri-Tiber Basket Roma

15/04/2018 20:30 Treofan Battipaglia-Stella Azzurra Roma

A cura dell'ufficio stampa LNP