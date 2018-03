Basket e Cinema, Kobe Bryant vince l'Oscar con "Dear Basketball"

ROMA - A distanza di quasi due anni dal suo ritiro dalla pallacanestro giocata, Kobe Bryant - ex stella dei Los Angeles Lakers e della nazionale statunitense, con cui ha vinto tra le altre cose cinque titoli NBA e due Ori alle Olimpiadi - ciontinua a fare incetta di premi. Questa volta però il fuoriclasse nativo di Philadelphia si è conquistato un posto nell'Olimpo cinematrografico portando a casa la statuetta che tutti gli attori e registi del mondo sognano prima o poi di vincere: il cortometraggio "Dear basketball", scritto dallo stesso Kobe, diretto dall'Animatore Glen Keane e ispirato alla lettera con cui Bryant nel 2016 ha detto addio alla pallacanestro, ha infatti vinto l'Oscar nella sezione "Corti Animati". Visbilmente incredulo e commosso Bryant ha così commentato l'ennesimo successo legato alla sua sfavillante carriera: « Ancora non credo che tutto questo sia possibile. Tutti pensano che noi giocatori dobbiamo solo stare zittI e palleggiare (chiara frecciata diretta alla giornalista di Fox Sports Laura Igraham). Per fortuna ho dimostrato che noi giocatori siamo capaci di fare anche tanto altro. Vincere un Oscar mi fa sentire ancor più soddisfatto e felice di un titolo NBA». E poi non ha dimenticato una dedica alla moglie Vanessa e alle figlie: «Vi amo con tutto il cuore. Siete la mia fonte d'ispirazione».