Torino strapazza Reggio. Trento sbanca Pistoia

ROMA - Galvanizzata per il successo in Eurocupcontro la corazzata Darussafaka, la Fiat Torino riprende a correre anche in campionato triturando la Grissin Bon Reggio Emilia 87-64 in un match a senso unico in cui i gialloblu - trascinati dai 16 punti a testa di Vujacic e Mbakwe, capace di catturare anche 11 rimbalzi - hanno persino toccato il +28 a fine terzo quarto. Il punto di svolta della gara è arrivato nel secondo quarto quando i piemontesi hanno piazzato un parziale di 21-9 tirando con il 69% da due e sono andati negli spogliatoi sul 46-28. Nel terzo quarto poi è arrivato un ulteriore allungo (27-17) propiziato dai 9 punti di Vijacic e dagli 8 di Mbakwe che hanno chiuso anzitempo i conti.

SORRIDE ANCHE TRENTO - Trova la vittoria - la terza di fila in campionato - anche la Dolomiti Energia Trentino che espugna il PalaCarrara battendo 86-79 la The Flexx Pistoia grazie ad un'ottima prova corale come dimostrano i cinque uomini finiti in doppia cifra per punti segnati, capeggiati da un Jorge Gutierrez arrivato a quota 15 a cui ha aggunto anche 6 rimbalzi e 3 assist. Positivo come sempre anche il contributo di Dominqiue Sutton che ha portato a casa 12 punti e 8 rimbalzi. A Pistoia non sono bastati invece i 22 punti di Ivanov e i 17 di Ronald Moore. 5 sono invece i punti messi a segno del nuovo arrivato Diawara. I bianconeri che hanno controllato ritmi e punteggi per tutto l'arco della partita, hanno preso il largo spinti da Gutierrez tra terzo ed ultimo quarto quando hanno toccato il +13 sul 67-54. Ivanov e Moore hanno poi provato a tenere in piedi Pistoia che però non è più riuscita ad impensierire i bianconeri.