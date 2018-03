Pistoia implacabile: sbancata Torino

ROMA - La The Flexx Pistoia c'ha preso gusto e, dopo aver mandato ko i campioni d'Italia della Reyer Venezia la scorsa settimana, ha fatto il bis sbancando il PalaRuffini di Torino 84-77 e centrando un'importantissima vittoria in chiave salvezza. Per la Fiat Torino invece è arrivata la quarta sconfitta consecutiva; un ko che complica e non poco il cammino che porta alla conquista di un posto tra le prime otto della graduatoria. La formazione toscana quest'oggi ha costruito gran parte delle proprie fortune in un primo quarto giocato quasi alla perfezione (71% a tiro da due e 60% da tre) e dominato dalle bombe di un chirurgico Fabio Mian (4/4 da oltre l'arco nella frazione iniziale per l'ex Cremona che ha concluso con 17 punti totali così come Tyrus McGee) che ha messo il suo timbro sul 31-11 al suono della prima sirena. Nei due quarti centrali, dopo aver toccato anche il -25 sul 36-11, la Fiat ha provato a rimettersi in carreggiata spinta da uno strepitoso Peppe Poeta (20 punti) e da Diante Garrett (19) ma non è riuscita ad andare oltre il -3 (65-62) a 7' dalla fine e nel finale è caduta sotto i colpi della staffa griffati da Gaspardo, Ivanov e Moore.