I fratelli Vitali esaltano Brescia, Reggiana ko

ROMA - Nel recupero della ventunesima giornata di campionato, rinviata per gli impegni di Coppa della Grissin Bon, Brescia passa in casa di Reggio Emilia 71-75 e coglie un successo molto importante in chiave playoff. Per gli ospiti il miglior marcatore è stato l'ex di giornata Ben Ortner con 13 punti, in doppia cifra anche Luca Vitali e Landry a quota 12 e Michele Vitali a 10. Per la Grissin Bon 18 punti sono arrivati da De Vico, 11 da Cervi, White e Markoishvili.

LA CRONACA - In avvio è stato Landry a spingere avanti la Germani (12-21 e poi 15-30 al 13’) e all’intervallo lungo Brescia è rimasta in pieno controllo della gara (28-42). Nel terzo quarto Reynolds ha provato a scuotere i suoi e poi Markoishvili e Candi hanno propiziato il -5 sul 50-55. In avvio di quarto periodo Cervi ha messo il canestro del 61-63 e poi Wright ha realizzato la penetrazione del primo vantaggio interno ma poi sono stati i due fratelli Vitali a riportare avanti definitivamente Brescia. Di Luca i punti della staffa dalla lunetta.