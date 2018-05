Serie A2, Paolo Moretti riparte da Siena

ROMA - Dopo poco più di un anno trascorso senza allenare, Paolo Moretti riparte dalla Mens Sana Siena di cui sarà coach per le prossime due stagioni (il contratto prevede però un'opzione per un altro anno). Per Moretti quello in biancoverde è di fatto un ritorno perché nel 1998-1999, quando ancora giocava, vestì la casacca della Mens Sana. Proprio da Siena, in questo caso sponda Virtus però, è partita anche la sua carriera da allenatore che lo ha visto sedersi poi sulle panchine di Catanzaro, Ancona, Livorno, Viola Reggio Calabria, Brindisi Pistoia (con la quale ha conquistato una promozione in Serie A nel 2013 e il premio di miglior coach del massimo campionato nella stagione successiva) e Varese, squadra con cui ha iniziato la stagione 2015-2016, prima dell'esonero avvenuto nel dicembre 2016.

CONFERMATO ANCHE IL DS MARRUGANTI - L'annuncio di Moretti arriva a poche ore di distanza dalla conferma del direttore sportivo Lorenzo Marruganti che come Moretti ha rinnovato per due stagioni con opzione per la terza: «Ringrazio la Società – ha dichiarato Lorenzo Marruganti – che mi ha dato la possibilità di continuare il difficile percorso che riporti la Mens Sana al livello che le spetta per storia, passione e cultura cestistica. In questo momento ritengo inopportuno fare proclami ma dare la parola ai fatti e promettere come sempre serietà e massimo impegno nel lavoro che ci aspetta».