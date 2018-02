Under 18, Valle d'Itria-Aurora Brindisi si gioca per perdere

ROMA - Un episodio assai spiacevole che nulla ha a che vedere con lo sport si è verificato ieri a Martina Franca, in Puglia, dove, durante le finali Under 18 d'eccellenza, le formazioni del BK Valle d'Itria Martina e dell'Aurora Brindisi hanno palesemente giocato cercando di perdere (si sono viste grossolane infrazioni di tempo e persino autocanestri da parte dei giocatori che non hanno cercato in alcun modo di nascondere i loro intenti) per avere un accoppiamento più abbordabile alla fase dell'interzona. L'episodio non è ovviamente passato inosservato agli occhi degli arbitri che hanno deciso di sospendere azitempo la gara e anche a quelli della Federazione che non più tardi di quest'oggi ha fatto sapere di aver aperto un'inchiesta per cercare di far luce su un caso che anche sui social network quest'oggi ha scatenato un ampio dibattito.