Europeo U18, l'Italia perde con la Spagna e chiude decima

ROMA - L’Europeo Under 18 che si è chiuso oggi a Riga (Lettonia) ha visto l’Italia qualificarsi al decimo posto. Nell’ultimo impegno in programma oggi , la squadra di Andrea Capobianco è stata battuta dalla Spagna 62-80. Stasera la finale per la medaglia d’Oro tra Lettonia e Serbia. Con la Spagna, il miglior marcatore Azzurro è stato Matteo Graziani con 12 punti, in doppia cifra anche Federico Miaschi (11) e Leonardo Da Campo (10).

LA CRONACA - La Spagna è partita forte, segnando 23 punti nel primo quarto e costringendo sempre gli Azzurri a rincorrere. L’Italia è tornata ad avvicinarsi nel secondo periodo ma dopo l’intervallo lungo è arrivato il nuovo allungo degli iberici che di fatto hanno chiuso i giochi con 10 minuti di anticipo, col +22 di fine terzo quarto.