Orizzonti, clima nervoso ed ultimo posto in classifica: il pomeriggio nero di Romentino

Come si suol dire in questi casi, peggio non poteva andare. I primi passi della carriera da allenatore di Lorenzo "Lollo" Parisi, s'intende. Sedutosi sulla panchina dell'Orizzonti United dopo aver chiuso calcisticamente nella passata stagione con la maglia del Borgaro, l'ex attaccante sta trovando non poche difficoltà in questi mesi iniziali.

L'Orizzonti, infatti, condivide l'ultimo posto della classifica del girone A di Eccellenza in compagnia de La Pianese e la luce in fondo al tunnel appare davvero lontana: come se non bastasse, infatti, nella sfida disputata ieri a Romentino contro la Ro.Ce., Farjaoui ed il capitano Francesco Camilli hanno rimediato un cartellino rosso che li costringerà a saltare il prossimo match (già decisivo) contro il Borgovercelli.