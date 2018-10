Folgore Caratese, comunicato in mattinata il nome dell'allenatore che prenderà il posto di Sandro Siciliano

Sandro Siciliano, ormai ex tecnico del Folgore Caratese, è stato esonerato dopo ben 47 gare ufficiali a causa di mancanza di gioco e di idee. Una lacuna che ha portato scarsi risultati e che non ha affatto convinto il presidente Michele Criscitiello. Era atteso proprio questa mattina il nome dell'allenatore che avrebbe sostituito Siciliano, e la scelta non ha tardato ad arrivare: sarà Emilio Longo, classe 1993 di Salerno, a prendere in mano la squadra di Carate Brianza nell'intento di invertire immediatamente rotta in chiave classifica.

La decisione di chiamare il tecnico ex Canavese al comando sarebbe già stata presa domenica scorsa, con l'ufficialità arrivata oggi. 1 ottobre è dunque l'inizio di un nuovo mese e, probabilmente di una nuova era: Longo è pronto a mettersi a lavoro con il Folgore Caratese, con la testa già rivolta alla prossima giornata.