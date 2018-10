Allievi Regionali Under 17 - Cagia comanda la classifica marcatori, Francese non molla la presa

Uno scivolone iniziale contro il Chieri, primo nel girone A, per poi arrivare allo splendido 9-0 ai danni del Valdengo e al 3-1 contro l'Orizzonti: il Baveno è uscito trionfante due volte nei primi tre scontri e se occupa la quinta posizione della classifica, a pari punti con la terza, lo deve in particolar modo ai sigilli del suo numero 9 Simone Cagia. Il centravanti classe 2002 ha già messo a segno ben 6 reti nei primi 270', classificando i ragazzi di Mister Portalupi come miglior attacco del girone con 13 realizzazioni.

Dunque è Cagia a comandare la classifica marcatori, seguito da Francese del Pinerolo con un solo gol in meno. Chiudono il podio, con 4 reti, Fontana del Casale, Naamad della Biellese, Nacu del Lascaris, Campra dello Sparta Novara, Moglia del Pro Eureka e Sbriccoli del Cbs.