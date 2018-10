Serie D girone A - Casale, trovato l'accordo per il trasferimento di un grande attaccante

Il Casale, reduce dal pareggio interno contro l'Inveruno, ha raccolto sei punti in cinque gare, piazzandosi al nono posto del Girone A di Serie D. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, il tecnico Francesco Buglio sarebbe molto vicino ad accogliere in squadra un attaccante piuttosto importante, capace di dare una grossa mano sotto tutti gli aspetti: si tratta di Emanuele Testardi, classe '90, formatosi nelle giovanili del Pescara per poi passare dalla primavera della Sampdoria. Il centravanti romano ha successivamente indossato le casacche di Honved, squadra ungherese, Siracusa, Sudtirol, Gubbio, Acireale, Arezzo e Pontezza.

Una carriera fin qui colma di esperienze che lo hanno portato a 9 presenze in Serie B, 62 in Serie C e 6 in Lombardia a disposizione del Crema. In questa annata, invece, ha totalizzato 3 presenze tra coppa Italia e campionato in forza al Gozzano, club di Serie C. Indubbiamente un grande attaccante che, molto presto, potrebbe indossare la maglia nerostellata del Casale: l'accordo sarebbe già stato trovato, resta adesso da attendere l'ufficialità del trasferimento.