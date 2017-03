Inter, rimpianto Mancini: «Senza esonero avremmo lottato con la Juventus»

MILANO - A distanza di mesi e vedendo come è cambiato il rendimento dell'Inter dall'avvento di Stefano Pioli crescono i rimpianti in Roberto Mancini, sostituito a pochi giorni dal via della stagione da Frank De Boer poi esonerato: «Inter? Un anno e mezzo di lavoro è stato gettato via ed è stato molto deludente - ha detto l'ex allenatore nerazzurro al giornale scozzese 'Sundaypost' -. Credo che se fossi rimasto saremmo stati molto vicini alla Juventus ora». Ora Mancini aspetta una chiamata: «In futuro mi piacerebbe allenare l'Italia. Farlo è un sogno per qualsiasi allenatore. Per il momento però voglio continuare a lavorare con le squadre di club. Non penso che andrò in Cina, mi hanno chiamato, ma ho detto no perché per me il lavoro vero è nel calcio che conta, in Europa. Mi piacerebbe un'esperienza in Spagna o Francia, sono già stato in Premier League e lì ho vinto, ma se arriva l'offerta giusta non si sa mai». E chi sa che Paris Saint-Germain o Barcellona non ci facciano un pensierino.

