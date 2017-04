Bindi: «Rapporti calcio-camorra vanno approfonditi»

TORINO - «Spero di vedere un approfondimento» sul rapporto tra i clan di camorra e il calcio. Lo ha detto la presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, nel corso dell'audizione del sostituto procuratore della Dda di Napoli Enrica Parascandolo, nell'ambito dell'indagine su mafia e calcio. Bindi si è detta preoccupata dalla «spartizione delle curve. Siamo in una zona grigia» e «che la tranquillità sia garantita da una convivenza data per scontata mi inquieta». In particolare, Bindi ha fatto riferimento ai rapporti tra l'ex boss Antonio Lo Russo e l'ex calciatore del Napoli Ezequiel Lavezzi: «francamente vorrei capire un po' meglio. Un capo clan dà una scheda a un calciatore e la spiegazione è che era per evitare che attraverso Lavezzi si risalisse a lui. Non vorrei che i colloqui da non intercettare fossero proprio quelli». «Se qualcuno - ha detto Bindi - pensa che si vogliano giudicare il tifo o le curve sta sbagliando, è proprio perché si vogliono difenderle che si fa questa indagine. Considero sorprendente questa sottovalutazione».