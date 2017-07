Neto saluta la Juventus: firma per il Valencia

Il portiere brasiliano è in Spagna dove giocherà per la squadra di Marcelino

TORINO - Alla fine ha prevalso - come quasi sempre d'altronde - la volontà del giocatore. Neto vola in Spagna e firma per il Valencia, la squadra che più di tutte le altre ha garantito un posto da titolare al giocatore che ha cercato negli ultimi tempi spazio e considerazione. Nessun attrito con la Juventus, anzi, la società con Marotta e Paratici ha facilitato al massimo la volontà del portiere. Stefano Castagna, il suo procuratore, è riuscito a trovare la formula per convincere i bianconeri ha fare "cassa" raggiungendo la cifra di 7 milioni più bonus che più somigliava ai 10 richiesti inizialmente dalla dirigenza.