«La Juventus è il secondo club più corrotto d'Europa»

Bufera in Portogallo per una classifica pubblicata dalla tv ufficiale del Benfica. Porto furioso, quattro società italiane nelle prime dieci della lista

TORINO - In Portogallo è scoppiata la bufera. Tutto è partito dalle immagini divulgate da Benfica TV, canale ufficiale del club di Lisbona, che ha mostrato una grafica con le società più corrotte d’Europa. La classifica, secondo l’emittente, sarebbe stata stilata dal Daily Mail e vedrebbe la Juventus al secondo posto. In testa c’è il Marsiglia mentre al terzo posto il Porto. Il direttore della comunicazione dei Dragoes, Francisco Marques, ha immediatamente reagito alla notizia. Le sue parole sono state riportate da O Jogo: «Ho la mail di Martin Wood, uno dei responsabili legali del Daily Mail, che nega di aver pubblicato questa lista. Contatteremo subito le squadre coinvolte per sapere cosa faranno. Chiameremo la Juve e il Marsiglia. Fa tutto parte delle bugie messe in giro dal Benfica, del suo modo di creare una realtà parallela. Una tv non può dire che il Porto è il terzo club più corrotto d’Europa se il Daily Mail nega di aver mai fatto la classifica». Nella lista figurerebbero anche il Milan al 6° posto, la Fiorentina al 7° e la Lazio al 9°.