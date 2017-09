Premio Fifa, Allegri e Buffon in corsa come miglior tecnico e miglior portiere

Ronaldo, Messi e Neymar i finalisti per il giocatore dell'anno, il portierone della Juventus sfida Navas e Neuer. Mandzukic in lizza per il gol più bello

TORINO - Nessuna sorpresa, come ormai da anni: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar sono i candidati finalisti per il Premio Fifa che eleggerà il miglior giocatore dell'anno (sarà assegnato il 23 ottobre a Londra). Il calcio italiano sarà invece ben rappresentato nella categoria 'allenatori', che vedrà in finale Massimiliano Allegri e Antonio Conte, oltre al tecnico del Real, Zinedine Zidane. Gigi Buffon è invece uno dei tre candidati al premio per il miglior portiere dell'anno: dovrà battere la concorrenza di Keylor Navas (Real Madrid) e Manuel Neuer (Bayern Monaco).

Tra gli altri premi che saranno assegnati il 23 ottobre nella capitale britannica quello per la migliore calciatrice (se lo giocheranno la venezuelana Deyna Castellanos, la statunitense Carli Lloyd e l'olandese Lieke Martens) e il Premio Puskas, che invece celebra il più bel gol dell'anno: in lizza Kevin-Prince Boateng Alejandro Camargo, Deyna Castellanos, Moussa Dembele, Olivier Giroud, Aviles Hurtado, Mario Mandzukic, Oscarine Masuluke, Nemanja Matic, Jordi Mboula.