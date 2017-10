MILANO. Gran cerimoniere nell’assemblea dei soci è stato per la prima volta il Ceo Alessandro Antonello: «La Uefa tra gennaio e febbraio valuterà il nostro bilancio, siamo ancora in regime di settlement agreement, c’è un accordo firmato e va rispettato». L’Inter, ovviamente guarda verso il mercato asiatico: «Continueremo a esplorare quell’area con l’obiettivo di aumentare la fans base». Nell’Inter che verrà avrà sempre più poteri Steven Zhang: «La vicinanza dell’azionista nella quotidianità del club è importante. Il nostro è un modello di governance presente anche in altre società». L’argomento tocca poi lo stadio: «C’è un tavolo aperto in Comune col Milan, nei prossimi mesi le parti in causa si siederanno per trovare una situazione idonea. San Siro è uno stadio iconico che però va allineato agli standard qualitativi degli impianti presenti in Europa. La ristrutturazione dello stadio è un passaggio fondamentale per aumentare i ricavi, San Siro è un asset importante su cui vanno fatti investimenti specialmente a livello di hospitality». Questo è uno dei motivi per cui la Juve ha fatto registrare un fatturato da 422 milioni escluse le plusvalenze, mentre l’Inter nonostante un incremento importante del 32,7% rispetto all’anno scorso è arrivata a 318 milioni: «I gap con la Juve sono diversi: il primo è dato dai diritti tv derivanti dalla Champions, poi c’è lo stadio di proprietà, che noi non abbiamo. Obiettivo primario è tornare in Champions, sono i risultati sportivi a determinare la strategia di un club dove, tra i fiori all’occhiello, c’è il settore giovanile: per questo cercheremo di portare altri giovani in prima squadra».

Stefano Pasquino