Pirlo: «Orgoglioso e felice. Ancora una volta grazie»

L'ex centrocampista della Juve e della Nazionale ha ringraziato i suoi fans per i messaggi d'affetto dopo l'addio al calcio twitta

TORINO - Andrea Pirlo ha ricevuto moltissimi messaggi dopo l'addio al calcio. Una dimostrazione d'affetto, da parte dei tifosi di tutte le squadre, che non lo ha lasciato indifferente. L'ex centrocampista della Juve e della Nazionale ha ringraziato i suoi fans con un messaggio su Facebook: «Voglio ringraziarvi tutti per il calore e l'amore che mi avete mostrato. Non avrei mai immaginato un tale coinvolgimento. Mi ha reso molto orgoglioso e felice. Ancora una volta grazie!».

LA JUVE, GRAZIE MAESTRO